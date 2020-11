Nach Biontech-Durchbruch : Regierung will Nebenwirkungen einer Corona-Impfung mit App erfassen

Langen Die Bundesregierung möchte mit einer neuen App Nebenwirkungen eines möglichen Corona-Impfstoff erfassen. Mithilfe der App sollen geimpfte Personen Symptome direkt an die Behörden melden können.

Nach Informationen des „Tagesspiegels“ handelt es sich dabei um eine Anwendung, in deren Rahmen bereits geimpfte Personen in Echtzeit mögliche Symptome an die zuständigen Behörden übermitteln können. „Die Anwendung soll uns dabei helfen, mögliche Probleme in einer Langzeitanalyse zentral zu erfassen und auszuwerten“, sagte Reinhold Schmidt, Leiter des wissenschaftlichen Beirats des PEI, der Zeitung.