Coronavirus-Liveblog : RKI lockert Quarantäne-Vorgaben für Medizinpersonal nach Kontakt mit Infizierten

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Ostermärsche der Friedensbewegung aus: Genau 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch in Deutschland müssen in diesem Jahr alle geplanten Kundgebungen und Aktionen in bundesweit mehr als 90 Orten abgesagt werden. Stattdessen werde an einem Konzept für einen „virtuellen Ostermarsch“ gearbeitet, sagte ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd). Details stehen noch nicht fest.

Da die Kundgebungen traditionell lokal und regional verantwortet werden, sind bislang zwar noch nicht alle Veranstaltungen offiziell abgesagt. Angesichts des von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktverbots dürfen sie aber ohnehin nicht stattfinden.