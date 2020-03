Quarantäne für Merkel : Die Kanzlerin regiert aus dem Homeoffice

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend bei ihrem vorerst letzten Auftritt in der Öffentlichkeit. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Kanzlerin hat sich in Quarantäne begeben, nachdem sie von einem Arzt geimpft worden war, bei dem nun das Corona-Virus nachgewiesen wurden. Die häusliche Isolation der Regierungschefin schränkt sie in ihren Amtsgeschäften zumindest organisatorisch weiter ein. Die Kabinettssitzung am Montag leitet sie per Telefonschalte.

Bei ihrem vorerst letzten öffentlichen Auftritt am Sonntagabend zuckte Merkel auf die Frage, was sich nun für sie ändere, mit den Schultern. Ihre Termine seien fast alle abgesagt, sie empfange kaum noch Besucher, sie nehme draußen kaum noch Termine wahr, Reisen finden nicht mehr statt. Dafür sei sie den ganzen Tag in Telefon- und Videokonferenzen. Als die Kanzlerin aus ihrem veränderten Alltag in Zeiten von Corona berichtete, wusste sie noch nicht, dass der Arzt, der sie am Freitag gegen Pneumokokken geimpft hatte, selbst das Corona-Virus trägt.

Kurz nach ihrem Auftritt verbreitete das Bundespresseamt die Nachricht, die Kanzlerin habe entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben. Bleibt Merkel gesunden, wird sie voraussichtlich nicht zwei Wochen in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte ausharren müssen. „Sie wird sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen, weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre“, erklärte Merkels Sprecher, Steffen Seibert. Zugleich versicherte er, dass die Kanzlerin auch aus der häuslichen Quarantäne ihren Dienstgeschäften nachgehen werde. Nachfragen, ob der impfende Arzt denn keine Schutzmaske getragen habe, die eine Ansteckung der Patienten verhindert, blieben zunächst unbeantwortet.

Es sind besondere Zeiten: In dieser Woche tagte das Kabinett schon am Montag. Üblicherweise ist Mittwoch der Tag, an dem die Regierung zusammentritt. Doch das große Hilfspaket für Wirtschaft, Kliniken und Familien soll bereits am Mittwoch vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat verabschiedet werden. So schaltet sich die Kanzlerin am Montag per Telefon in die Kabinettssitzung ein, die derzeit wegen der Abstandsregeln nicht im Kabinettssaal sondern in dem großen Internationalen Konferenzsaal im Erdgeschoss des Kanzleramts stattfinden. Führung ist auch fernmündlich möglich - wie aktuell tausende Unternehmen in Deutschland es auch umsetzen.

So lange die Kanzlerin also nur unter dem Verdacht steht, möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, sie sich ansonsten aber fit fühlt, laufen ihre Regierungsgeschäfte weiter. Für ihr Homeoffice besteht die besondere Herausforderung, dass ihre Kommunikation, ob per Telefon oder Videoschalte, abhörsicher und resistent gegen Hacker sein muss.

Für eine längere Phase war Merkel während ihrer gesamten Amtszeit bislang noch nie durch Krankheit außer Gefecht gesetzt. Als sie sich 2014 im Winterurlaub beim Langlauf-Skifahren einen Bruch des Beckenrings zuzog, erledigte sie die Regierungsgeschäfte vom Krankenbett aus.

Sollte Merkel ernsthaft erkranken, müsste Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Regierungsgeschäfte übernehmen. Allerdings sind verfassungsrechtliche Frage offen, welche Befugnisse Scholz im Fall der Fälle hätte. Den Titel Vize-Kanzler kennt das Grundgesetz nicht. Es sieht lediglich vor, dass der Kanzler einen Vertreter bestimmt. Unklar ist zum Beispiel, ob auch ein Vize-Kanzler die Vertrauensfrage stellen könnte. Bislang ist dieser Fall in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht vorgekommen. Solange die Kanzlerin selbst noch handlungsfähig ist, sind die Befugnisse ihres Vizes ohnehin begrenzt.

(qua)