Corona-Liveblog : Chemische Industrie plant Projekt zur Notversorgung mit Desinfektionsmitteln

Mal ein anderer Blickwinkel auf die Krise in Italien: Während die Wirtschaft am Abgrund steht, reibt sich das organisierte Verbrechen die Hände. "Die italienische Mafia kann Bedrohungen in Chancen verwandeln", sagt Giuseppe Governale, Leiter der Anti-Mafia-Behörde (DIA). In den vergangen Jahrzehnten investierte die italienische Mafia demnach in Dienstleistungsunternehmen für Kantinen, Reinigung und Desinfektion, in Abfallverwertung, Transport, Bestattungsunternehmen, in Logistik für Öl und Lebensmittel. Für den Autoren und Mafia-Experten Roberto Saviano steht fest: "Damit wird die Mafia Geld verdienen."



Bei der letzten großen Epidemie in Italien, dem Ausbruch der Cholera 1884 in Neapel, starb mehr als die Hälfte der Einwohner. Das viele Geld, das die Regierung für die Säuberung und den Wiederaufbau ausgab, floss direkt in die Taschen des kriminellen Familienclans der Camorra.