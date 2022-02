Labore am Limit : Priorisierung von PCR-Tests rückt näher

An einer Werkbank im PCR-Labor am Institut für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik bereitet eine medizinisch technische Laborassistentin die Bearbeitung von PCR-Tests in einem Automaten vor, die innerhalb von drei Stunden in dem Automaten analysiert werden. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und vielen Tests hatten Labore von zunehmenden Kapazitätsproblemen berichtet. Die Politik entschloss sich daraufhin, PCR-Tests zu priorisieren - also bestimmten Gruppen Vorrang zu geben. Die neuen Regeln könnten nun bald in Kraft treten.

Berlin (dpa) - Die geplante Priorisierung von PCR-Tests rückt näher. Entsprechende Änderungen der Corona-Testverordnung sind in den letzten Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag erfuhr. Ein Entwurf, der vom Bundesgesundheitsministerium an Länder und Verbände verschickt wurde, sieht wie geplant vor, dass Labore künftig vorrangig Proben von Risikogruppen, Beschäftigten in Kliniken, Praxen, in der Pflege und in Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung untersuchen sollen.