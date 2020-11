2220 Meldungen pro Tag : Positive Corona-Tests werden immer häufiger per App geteilt

Berlin Die Corona-App scheint ihren Zweck zu erfüllen: Immer mehr Menschen teilen darüber ihre positiven Testergebnisse mit. Auch die europäische Vernetzung funktioniert besser.

Immer mehr Menschen teilen positive Testergebnisse über die Corona-App. Durchschnittlich warnten derzeit pro Tag rund 2200 App-Nutzer auf diese Weise andere Menschen, zu denen sie persönlichen Kontakt hatten, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Mitte Oktober waren dies etwa 500 Menschen gewesen.

Die Anwendung werde auch immer mehr dazu verwendet, Testresultate an Nutzer weiterzugeben. Allein in der vergangenen Woche sei dies in rund einer halben Million Fälle geschehen, insgesamt bisher in mehr als 3,3 Millionen Fällen. Die steigenden Zahlen dürften dabei auch mit der starken Zunahme der Neuinfektionen zusammenhängen.