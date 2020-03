Zwei Meter lange Stangen : Nepals Polizisten nehmen Leute mithilfe von Klammern fest

Kathmandu In Nepal herrscht derzeit eine strenge Ausgangssperre. Zur Überwachung patrouillieren Polizisten auf der Straße. Hält sich jemand nicht an die Vorschriften, wird er verhaftet. Um genügend Abstand zu wahren, werden dabei Klammern benutzt.

Polizisten in Nepal patrouillieren zurzeit mit großen Klammern auf den leeren Straßen der Hauptstadt Kathmandu. Sie suchen Leute, die die strikte Ausgangssperre im Himalaya-Land brechen. Wenn sie jemanden ertappen, rennen sie der Person nach, lassen die Klammer zuschnappen - und dann gibt es kein Entkommen mehr, wie ein ranghoher Polizeimitarbeiter, Pawan Kumar Bhattarai, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Klammern an rund zwei Meter langen Stangen würden den Beamten helfen, in Zeiten von Social Distancing wegen des Coronavirus genügend Abstand zu halten. Er habe mit einer Klammer schon Dutzende Leute festgenommen, sagte Bhattarai. „Sie ist nicht nur einfach zu benutzen, sondern auch sicher für Polizisten und Straftäter.“

In Nepal gilt seit einer Woche eine Ausgangssperre, bei der Menschen ihr Haus jeweils nur zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Abend verlassen dürfen, um Essen und Medikamente zu kaufen oder bei Notfällen. Seither haben die Polizisten in der Hauptstadt nach eigenen Angaben mehr als 1400 Menschen mit den Klammern festgenommen. In normalen Zeiten würden sie die Klammern etwa nutzen, um Tote aus dem Wasser zu ziehen.