Corona-Liveblog : Peter Hahne fordert: „Macht an Ostern die Kirchen auf“

Und auch aus Italien kommt ein erster Hoffnungsschimmer: Dort ist am Sonntag bereits den zweiten Tag in Folge die Zahl der Gestorbenen gesunken. Der Zivilschutz zählte 525 Todesopfer am Sonntag, nach 681 am Samstag. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten in Italien auf nunmehr 15.887, die aktuell höchste Zahl weltweit.

Die Zahl der Infizierten stieg um rund 3,5 Prozent auf 128.948. Das ist in etwa die gleiche Steigerungsrate wie an den Tagen zuvor, es wird allerdings mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle gerechnet.