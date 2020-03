Studie von Wissenschaftlern : Pandemie-Maßnahmen retteten 59.000 Menschen das Leben

Paris Angesichts einer rapiden Ausbreitung der Corona-Pandemie ergreifen immer mehr Länder zum Teil drastische Maßnahmen, um ihre Bürger vor einer Infektion zu schützen. Grenzschließungen und Ausgangssperren verfehlen ihre Wirkung laut einer wissenschaftlichen Studie nicht.

Im stark von der Pandemie betroffenen Italien, das als erstes Land strikte Maßnahmen ergriffen hatte, wurden demnach die meisten Menschenleben gerettet. Die Wissenschaftler schätzen, dass dort 38.000 Menschen vor dem Tod bewahrt werden konnten. In Spanien waren es demnach 16.000 Menschen, in Frankreich 2500, in Belgien 560, in Deutschland 550, in Großbritannien 370, in der Schweiz 340, in Österreich 140, in Schweden 82, in Dänemark 69 und in Norwegen 10.