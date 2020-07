NRW-Verordnung „wohl rechtswidrig“ : Gericht kippt Gütersloh-Lockdown

Foto: AP/Martin Meissner 16 Bilder Lockdown in Gütersloh und Warendorf

Münster/Oelde Ein Spielhallen-Betreiber aus Oelde im Kreis Warendorf hatte geklagt - und recht bekommen: Das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster hat es für unverhältnismäßig erklärt, dass die Corona-Beschränkungen für den gesamten Kreis Gütersloh gelten.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat die Corona-Einschränkungen im Kreis Gütersloh im Eilverfahren außer Kraft gesetzt. Die Richter des 13. Senats gaben einem Spielhallen-Betreiber aus Oelde im Kreis Warendorf recht, der Filialen in den Städten Versmold und Schloß Holte-Stukenbrock betreibt. Das ist derjenige Teil des Kreises Gütersloh, in dem die Corona-Infektionszahlen nach dem Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies nicht nachweislich in die Höhe geschnellt waren.

Rund 1500 Menschen hatten sich angesteckt; das Land hatte per Verordnung für die Kreise Warendorf und Gütersloh weitreichende Kontaktbeschränkungen verhängt und den Kultur- und Freizeitbereich damit quasi zum Erliegen gebracht. Im Kreis Warendorf war der Lockdown bereits am 30. Juni ausgelaufen, in Gütersloh galt er weiter.

Info Mit weitem Abstand an der Spitze Gütersloh Der Landkreis war am Montag weiter der einzige in Deutschland, der über der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen lag – wenn auch mit 50,5 nur sehr knapp. Vergleich Auf Gütersloh folgte mit großem Abstand der Kreis Dingolfing in Bayern (27,0). Der Kreis Warendorf, in dem ebenfalls ein Lockdown gegolten hatte, wurde nur noch mit 10,1 geführt.

Allerdings war auch dort die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, deutlich gefallen – am Montag auf 50,5. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass ab 50 Neuinfizierten ein Lockdown auf Kreisebene erfolgen solle. Diesen Wert hätte der Kreis Gütersloh voraussichtlich an diesem Dienstag wieder unterschritten. (Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet, sehen Sie hier in unseren Grafiken.)

Die Münsteraner Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Corona-Regionalverordnung wohl rechtswidrig sei. Es sei nach gegenwärtigem Erkenntnis­stand nicht mehr mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung zu vereinbaren, dass die Verordnung für den ganzen Kreis gelte. Insbesondere in den im Norden und Osten gelegenen Kommunen (dazu gehören Versmold und Schloß Holte-Stukenbrock) seien nur wenige Neuinfektionen festgestellt worden. Die Entscheidung ist unanfechtbar (Az.: 13 B 940/20.NE).

Sie dürfte auch Folgen für den künftigen Umgang mit Corona-Hotspots haben. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte in den vergangenen Tagen verstärkt dafür geworben, dass ein Lockdown nicht gleich einen ganzen Landkreis treffen dürfe. Dafür holte er sich am Montag Rückendeckung im CDU-Präsidium. Nach Informationen unserer Redaktion könnte noch im Laufe dieser Woche im Bund-Länder-Kreis eine Entscheidung über eine Anpassung der Regelung getroffen werden, wonach dann stärker nach einzelnen Hotspots differenziert würde.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte unserer Redaktion: „Die Landesregierung hat das Heft des Handelns im Kreis Gütersloh von Anfang an nicht in der Hand gehabt. Sie war zu keiner Zeit vor der Welle und hat nicht vorausschauend agiert.“ Dafür habe sie vom Gericht die Quittung bekommen. Schwarz-Gelb müsse erneut reagieren, während andere entschieden, sagte der Oppositionsführer.