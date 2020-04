Corona-Liveblog : Soforthilfe für NRW-Unternehmer wird ab dieser Woche ausgezahlt

Eine Leserin fragt: Wir spielen abends Saxophonmusik aus dem Fenster heraus. Etwa zwölf Nachbarn kommen draußen zusammen, hören zu und halten dabei den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ein. Ist das erlaubt?

Ausgenommen von dem allgemeinen Kontaktverbot sind: „Verwandte in gerader Linie“ – das heißt, Personen, die voneinander abstammen, etwa Vater und Sohn oder Großmutter und Enkel, können sich weiterhin in der Öffentlichkeit treffen; nicht aber Geschwister und Cousins mit mehr als zwei Personen. Ausgenommen sind auch Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, also WG-Mitbewohner. Nicht alles was gesetzlich erlaubt ist, ist auch angebracht - diese Weisheit gilt selbst bei all diesen Ausnahmen.Aber: Vielleicht reicht es den Nachbarn ja, Ihnen vom Fenster aus zu lauschen - dann könnten Sie weiterhin für sie musizieren.