Coronavirus-Liveblog : NRW nimmt zehn Patienten aus Norditalien auf

Die US-Regierung kürzt wegen eines politischen Stillstands in Afghanistan ihre Hilfen für das Land um eine Milliarde US-Dollar. Als Grund nannte US-Außenminister Mike Pompeo nach einem Besuch in Kabul den politischen Machtkampf und das Stocken der Friedensbemühungen, wie das Ministerium in Washington mitteilte. Für 2021 drohte Pompeo die Streichung einer weiteren Milliarde Dollar an.