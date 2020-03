Coronavirus-Liveblog : Gesundheitsministerium meldet mehr als 12.000 Infektionen in NRW

Der Deutsche Tierschutzbund ruft Bund und Länder dazu auf, im Zeichen der Corona-Krise auch Tierheime finanziell zu unterstützen. "Auch die Tierheime in Deutschland unterliegen den Regeln für Geschäftsbetriebe und sollten in der derzeitigen Krise im Rahmen der Förderung auch als solche behandelt werden", sagte der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, am Freitag in Bonn. Mit einem Sofortprogramm solle den betroffenen Tierschutzvereinen, die Tierheime betreiben, schnell und unbürokratisch geholfen werden, damit die Versorgung der Tiere auch in den gegenwärtigen Zeiten aufrechterhalten werden könne.



Die Tierheime übernähmen mit der Betreuung von Fund- und beschlagnahmten Tieren kommunale Aufgaben und trügen maßgeblich dazu bei, das Staatsziel Tierschutz in Deutschland zu verfolgen, hieß es. Ihre Aufgaben könnten die Einrichtungen jedoch aufgrund der besonderen Herausforderungen der Corona-Krise nur unter großen Anstrengungen erfüllen.