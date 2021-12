Land erlaubt Impfung an Weihnachten : NRW legt Notfall-Reserve an und verschärft Corona-Regeln

"Impfung" steht auf einer Wand im Impfzentrum der Stadt Bielefeld. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen ändert erneut die Regeln und legt zugleich eine Impfstoff-Notfallreserve an. Silvesterbälle und Feuerwerk werden verboten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnt wegen Omikron zur Eile beim Boostern.

Wegen der hohen Nachfrage erlaubt das Land nun doch Impfungen an den Feiertagen. Das erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag im Landtag. Er verteidigte den ursprünglichen Erlass, wonach Impfungen an den Weihnachtstagen und Neujahr untersagt waren. Es sei der Wunsch der Leiter der Gesundheitsämter gewesen, eine landesweit einheitliche Regelung zu bekommen. „Diesem Wunsch bin ich sehr gerne nachgekommen“, sagte Laumann. Die Beschäftigten seien einfach erschöpft. Nun stelle man es den Kommunen aber frei, ob sie ihre Impfstellen über die Feiertage betreiben wollen: „Das ist eine befriedigende Lösung.“

Laumann verwies auf den Fortschritt im Land: Allein am Mittwoch seien 400.000 Menschen geboostert worden. Insgesamt hätten 5,4 Millionen NRW-Bürger eine Auffrischung erhalten. Allerdings sind damit erst 30 Prozent geboostert. Wegen eines möglichen Impfstoffmangels will das Land nun einen Notvorrat schaffen. „Insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfstoffen treten lokal immer mal wieder vereinzelt Engpässe auf. Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium entschieden, eine Notreserve an Impfstoffen im Zentrallager des Landes anzulegen, und das Bundesministerium um Sonderlieferungen gebeten“, sagte Laumanns Sprecherin. Auf die Frage, ob Booster- gegenüber Erstimpfungen vorgezogen werden, sagte die Sprecherin: „Eine Priorisierung ist derzeit nicht geplant.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekräftigte seine Warnung vor einem Engpass. Der Januar werde der entscheidende Monat für die Booster-Impfung sein, um die Omikron-Welle möglichst flach zu halten. Die Auffrischung sei zentraler Baustein, um Omikron zurückzudrängen: „Wir müssen also sehr schnell sein“, so Lauterbach. Demgegenüber stehe aber wahrscheinlich ein Mangel an Impfstoff in den ersten Wochen des neuen Jahres. Deutschland erwartet demnach erst im Januar die nächsten Dosen von Biontech. Dann sollen pro Woche gut zwei Millionen Dosen kommen. Moderna wird schon in den nächsten beiden Wochen mehr als zwölf Millionen Booster-Dosen liefern. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen lobte, dass Lauterbach nun mehr Vakzin besorgen wolle: „Wir können nur hoffen, dass dies auch gelingen wird.“ Sonst drohe die Impfkampagne ausgebremst zu werden. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, appellierte an Ärzte, über 30-Jährigen Moderna zu geben, damit genug Biontech für Schwangere und unter 30-Jährige zur Verfügung steht.

Um die Pandemie unter Kon­trolle zu halten, passt das NRW-Gesundheitsministerium die Corona-Schutzverordnung an. Darin weitet das Land nun das Verbot von Tanzveranstaltungen aus: „Öffentliche Tanzveranstaltungen sowie private Tanz- und Diskoveranstaltungen sind untersagt. Darunter fallen auch Silvesterbälle in der Gastronomie“, heißt es. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind ebenso untersagt wie die private Verwendung von Pyrotechnik auf publikumsträchtigen Straßen. Chorsänger, die geimpft oder genesen sind, können bei Proben und Auftritten auf das Tragen einer Maske verzichten. Für alle anderen Bürger, die singen wollen, etwa in Gottesdiensten, bleibt die medizinische Maske Pflicht, so die Verordnung.