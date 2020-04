Corona-Liveblog : NRW-Landtag beschließt Pandemie-Gesetz

In Deutschland stehen in diesem Schuljahr bis zu 1,1 Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen vor ihrem Abschluss. Zwischen 962.000 und 1,1 Millionen Schüler befinden sich in den Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Demnach ist die Zahl der Abiturienten mit 279.000 und die der Abschlussschüler an integrierten Gesamtschulen mit zwischen 214.000 und 369.000 am höchsten. Aktuell seien an allgemeinbildenden Schulen 8,3 Millionen Schüler, an Berufsschulen 2,4 Millionen Schüler von den Schulschließungen betroffen.