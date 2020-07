Kampf gegen die Pandemie : Nordrhein-Westfalen hält an Maskenpflicht fest

Düsseldorf Lockerungen wie in Mecklenburg-Vorpommern soll es zunächst nicht geben. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nennt die Maskenpflicht im Handel „eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen das Coronavirus“.

Mecklenburg-Vorpommern plant angesichts niedriger Corona-Infektionszahlen eine Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel. „Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten“, sagte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der „Welt am Sonntag“. Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin am 4. August einen entsprechenden Beschluss fassen werde. Glawe kündigte an, mit den anderen norddeutschen Ländern über den Vorstoß sprechen zu wollen und befürwortete eine bundesweite Regelung.