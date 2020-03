Was verboten und was erlaubt ist : NRW geht auf Abstand

Was verboten und was erlaubt ist

Düsseldorf Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzutreten, wird das öffentliche Leben in den meisten Bereichen lahmgelegt. Eine Übersicht über die Verbote, Regelungen und Entscheidungen der NRW-Landesregierung.

Lebensmittelgeschäfte dürfen bis auf Weiteres zur Sicherstellung der Versorgung auch sonn- und feiertags von 13 bis 18 Uhr öffnen - Ostern bildet die Ausnahme. Das gilt auch für Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken und Geschäfte des Großhandels. Läden müssen jedoch Sorge für erforderliche Hygiene tragen und Warteschlangenbildung vermeiden, in dem der Zutritt gesteuert wird.

Alle Kneipen, Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen und Spielbanken müssen schließen. Auch das kulturelle Leben steht still: Theater, Kinos, Museen sind zur Schließung verpflichtet. Zudem müssen Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder zu bleiben. Trainings in Sportvereinen oder Treffen in sonstigen Freizeiteinrichtungen fallen flach. Auch Musik- oder Volkshochschulen oder andere außerschulische Lernorte müssen geschlossen bleiben. Im Freien sollen keine Menschen zusammenkommen: Alle Spiel- und Bolzplätze werden ab Mittwoch gesperrt. Freizeit- und Tierparks müssen schließen.