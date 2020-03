Corona-Liveblog : Söder kündigt Ausgangsbeschränkungen für Bayern an

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW hat am Freitag die Marke von 5000 deutlich überschritten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf vom Freitag (Stand: 10 Uhr) gab es 5734 nachgewiesene Erkrankungen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich gegenüber dem Vortag um einen auf 17.



Der Kreis Heinsberg verzeichnete weiterhin die meisten Fälle: Die Zahl erhöhte sich binnen 24 Stunden von 840 auf 874 am Freitag. In Köln gab es 521 nachgewiesene Erkrankungen mit dem Coronavirus - am Vortag waren es noch 430 Fälle gewesen. In Aachen und der Städteregion stieg die Zahl der Erkrankungen auf 361.