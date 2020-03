Coronavirus in NRW : Nur ein dreckiges Mobilklo - so erleben Fernfahrer die Krise

Ronny Knoblauch sitzt auf dem Gelände der Spedition Universaltransport in Paderborn am Steuer seines Lasters.Er beklagt, dass es derzeit zu wenig sanitäre Einrichtungen für die Fahrer gibt.. Foto: dpa/David Inderlied

Paderborn Lastwagenfahrer bekommen als „Helden der Krise“ viel Lob zu hören. Doch der Alltag der Fernfahrer sieht oft ganz anders aus. Oft können sie sich noch nicht einmal die Hände waschen. Ihre Kunden haben Angst vor Ansteckung.

Die „Helden des Alltags“ sind sauer. Wenn Lastwagenfahrer Ronny Knoblauch in diesen Tagen mit seinem 40-Tonner zu einer Abladestelle kommt, sucht er oft vergeblich eine saubere Toilette. „Manchmal steht nur ein dreckiges Mobilklo da“, schimpft der 44-Jährige am Telefon. „Wir dürfen nicht mehr auf die Firmentoiletten.“ Der Grund: Die Furcht der belieferten Unternehmen, die Brummi-Fahrer könnten das neuartige Coronavirus einschleppen.

An den Autobahnen hat sich die Lage nach GDL-Angaben für die Lastwagenfahrer inzwischen entspannt. „Das hat sich verbessert“, sagt Engelhardt. Nach Inkrafttreten der Corona-Sperren hätten Lastwagenfahrer vor allem abends vor verschlossenen Sanitäranlagen an den Raststätten gestanden. Viele Fahrer machten sich über die sozialen Medien Luft.

Auch die Verkehrsminister haben sich inzwischen zu Wort gemeldet. Fernfahrer müssten auch in Corona-Zeiten auf den Rastanlagen der Autobahnen essen, duschen und auf Toilette gehen können, forderten sie am vergangenen Freitag. Das Raststätten-Unternehmen Tank & Rast hatte zuvor bereits reagiert. An allen Rastanlagen mit Tankstellen stünden sanitäre Einrichtungen, inklusive Duschen, kostenfrei zur Verfügung, teilte ein Sprecher mit. Die Anlagen würden regelmäßig kontrolliert. Wo nötig, werde zusätzlich gereinigt. Auch das Angebot an warmen Mitnahmegerichten sei ausgeweitet worden - zu einheitlich festgelegten Preisen für Currywurst, Frikadellen und Leberkäse.