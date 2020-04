Corona-Liveblog : NRW-Städte ziehen positive Bilanz - Bevölkerung hielt sich weitgehend an Kontaktverbot

Die ARD-"Sportschau" greift wegen derderzeit tief in die Archivkiste. Am Samstag wurde das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien gezeigt und lockte 1,67 Millionen Menschen vor den Fernseher. Falls Sie das Spiel bis heute nicht gesehen haben sollten: Mario Götze erzielte in der 113. Minute in der Verlängerung das erlösende Tor zum 1:0 für Deutschland und schoss die DFB-Elf zum ersten WM-Titel seit 24 Jahren Die Dokumentation „“ kam am Sonntag auf 1,21 Millionen Zuschauer und sorgte mit 4,8 Prozent für den schwächsten ARD-Marktanteil des Tages. Das ZDF hatte wegen des fehlenden Live-Sports am Osterwochenende auf das „Aktuelle Sportstudio“ und die „Sport-Reportage“ verzichtet.