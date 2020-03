Corona-Pandemie : NRW bereitet Notversetzungen und Schulabschlüsse ohne Prüfung vor

Düsseldorf/Berlin Der Ruf nach Perspektiven für die Zeit nach dem Corona-Ausnahmezustand wird lauter. Der NRW-Ministerpräsident hält das Zögern der Kanzlerin für falsch. Zugleich hat das Land einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Krise vorgelegt.

Die Debatte um den Weg aus der Corona-Krise hat am Wochenende an Schärfe zugenommen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verlangte, schon jetzt über eine Strategie für eine Lockerung der Einschränkungen nachzudenken. „Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch“, schrieb Laschet in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Jetzt sei die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln. Damit stellte sich der CDU-Politiker explizit gegen die Position von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich am Donnerstagabend in Berlin mit den Worten geäußert hatte, sie wolle „sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen“. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.