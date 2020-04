Daten und Zahlen : Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus hat Nordrhein-Westfalen im Griff. Aktuell werden täglich neue Fälle gemeldet. Unsere Karte und Grafiken zeigen die aktuelle Entwicklung zu Infektionen, Todesfällen und Genesungen in den Städten und Kreisen des Landes. Außerdem zeigen wir, wie die Situation auf den Intensivstationen der NRW-Krankenhäuser ist.

Seit dem 20. April nutzt das Ministerium nun nur noch jene Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut vermeldet werden. Diese Daten werden nur noch einmal täglich am Morgen aktualisiert, sie geben den Meldestand vom Abend des Vortags wieder. Deshalb kann es zu Unterschieden in den Angaben des Robert-Koch-Instituts und der Behörden vor Ort kommen.

Die Pandemie in Daten : Wie sich das Coronavirus in Deutschland und der Welt entwickelt

In den folgenden Grafiken bilden wir also die offiziell vermeldeten Fallzahlen und die Entwicklung der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ab. Außerdem finden Sie eine Verteilung der Fälle in Altersgruppen und nach Geschlecht. Darüber hinaus geben wir eine Übersichht über alle bestätigten Todesfälle aus den Städten und Kreisen. Wie viele Patienten wieder als gesund gelten, ist nicht meldepflichtig, dennoch stellt das Robert-Koch-Insitutit auch diese Daten - soweit bekannt - zur Verfügung. Teilweise handelt es sich dabei jedoch um Schätzungen.