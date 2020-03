Coronavirus-Liveblog : Abitur-Prüfungen in NRW sollen um drei Wochen verschoben werden

Die Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen sollen um drei Wochen verschoben werden. Das erfuhr unsere Redaktion aus informierten Kreisen. Schulministerin Yvonne Gebauer bestätigte den geänderten Zeitplan in einer Pressekonferenz. Die Prüfungen sollten ursprünglich direkt nach den Osterferien - also ab dem 20. April - losgehen. Nun sollen sie zwischen dem 12. und dem 25. Mai stattfinden. Rund 90.000 Schüler lernen zurzeit in NRW fürs Abitur.