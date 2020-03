Coronavirus-Liveblog : Abitur-Prüfungen in NRW sollen offenbar um drei Wochen verschoben werden

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wirbt angesichts der Corona-Krise für eine größere Attraktivität des Pflegeberufs. Dazu gehöre unbedingt auch eine bessere Bezahlung des Pflegepersonals, sagte Laschet am Donnerstagabend im WDR-Fernsehen. Das Gesundheitssystem in Nordrhein-Westfalen sieht der Ministerpräsident mit Blick auf die Krise gut aufgestellt. So habe das Bundesland mehr Plätze auf den Intensivstationen zur Verfügung als ganz Italien.



Wegen des nicht nur in NRW bestehenden Mangels an Atemschutzmasken sagte Laschet, es gebe derzeit einen "weltweiten Kampf" um dieses medizinische Zubehör. Eine Lieferung von über 100.000 bestellten Masken werde in der kommenden Woche erwartet. Diese Masken seien zuerst für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bestimmt. Er spricht sich außerdem dafür aus, nach der Krise aus den Lieferengpässen zu lernen und auch hierzulande Masken herzustellen.