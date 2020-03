Coronavirus-Liveblog : NRW will 25 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe bereitstellen

Dieses Bild zeigt einen gewaltigen Lkw-Stau am Mittwochabend auf der A4 Dresden - Görlitz an der Anschlussstelle Bautzen-Ost. Tausende Brummifahrer mussten in einem auf rund 60 Kilometer Länge angewachsenen Stau vor der Grenze zu Polen ausharren. Auch heute drängten sich Autofahrer und Lastwagen auf den Autobahnen an der deutsch-polnischen Grenze, meldet die Nachrichtenagentur AFP. In Sachsen entspannte sich die Lage auf der A4 Richtung Görlitz in der Nacht leicht, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstagfrüh stauten sich die Fahrzeuge auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz noch auf 40 Kilometern.