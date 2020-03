Coronavirus-Liveblog : New York baut behelfsmäßige Leichenhalle vor Krankenhaus auf

In New York City versuchen die Behörden einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems abzuwenden. Gesundheitsbeamte in der Metropole drängten darauf, dass mehr Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte nötig seien. Sie befürchteten, die Zahl der Kranken könne in den kommenden Wochen explodieren und die Krankenhäuser wie in Italien und Spanien überlasten.



Allein im Staat New York stieg die Zahl der Infizierten auf 30.000, die Zahl der Toten auf beinahe 300, die meisten davon in New York City. Vor dem Krankenhaus Bellevue wurde eine behelfsmäßige Leichenhalle aufgebaut. Die Zahl der Toten in den USA stieg am Mittwochabend auf über 1000, wie Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zeigten.



Gouverneur Andrew Cuomo bat erneut um Hilfe. Er machte die Rolle der Stadt als Eingangstor für US-Einreisende sowie die Bevölkerungsdichte in der 8,6-Millionen-Einwohner-Metropole für die hohen Fallzahlen verantwortlich. Einige Gesundheitsexperten sahen einen Grund für die Zahlen auch im Bestreben der Stadt, möglichst viel auf das Coronavirus zu testen.