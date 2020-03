Corona-Liveblog : Neun Tote nach Infektion in Würzburger Altenheim

In Polen will die Regierung mittels einer Smartphone-App kontrollieren, ob sich Menschen in Quarantäne an die Vorschriften halten. "Menschen, die unter Quarantäne gestellt werden, haben die Wahl: entweder unerwartete Besuche der Polizei zu erhalten oder die App herunterzuladen", sagte Karol Manys, Sprecher des polnischen Digitalministeriums, der Nachrichtenagentur AFP. Um zu prüfen, ob der Betroffene an seinem Ort der Isolation bleibt, wird er über die App aufgefordert, mehrmals am Tag unangekündigt ein Selfie zu machen, das mit einem ersten Bild von dem Quarantäneort übereinstimmt. Die App lässt dem Anwender 20 Minuten Zeit dafür. Hält er diese Frist nicht ein, wird eine Mahnung verschickt. Wenn nach weiteren 20 Minuten keine Antwort erfolgt, werden die Strafverfolgungsbehörden via App informiert.