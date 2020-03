Corona-Liveblog : Neun Tote nach Infektion in Würzburger Altenheim

In Brüssel überwacht die Polizei mit Hilfe von Drohnen, dass sich die Bürger an die für ganz Belgien geltende Ausgangssperre halten. Vor allem in Grünanlagen achte man darauf, dass Sportler und Spaziergänger die Vorschriften beachten und sich nicht zu nahe kommen, teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit. Seit Beginn der fast dreiwöchigen Ausgangssperre am Mittwochmittag habe die Polizei im Zentrum der Hauptstadt schon mehr als 100 Geldbußen wegen Regelverstößen verhängt, berichtete die belgische Nachrichtagentur Belga. In bestimmten Fällen beliefen diese sich auf 350 Euro für Erwachsene und 175 Euro für Jugendliche.