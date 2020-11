Vor Bund-Länder-Beratungen : Ministerpräsidenten sind gegen grundlegende Corona-Beschlüsse

Unter anderem Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, haben sich gegen eine sofortige Verschärfung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Hannover Der Bund will noch am Montag die Corona-Maßnahmen weiter verschärfen. Einige Ministerpräsidenten sprachen sich jetzt dagegen aus. Sie wollen die Infektionsanlage noch weiter beobachten. Dann sei auch eine Gesamtstrategie besser zu erstellen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat dafür geworben, sich für eine neue Corona-Strategie mehr Zeit zu lassen. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag sagte der SPD-Politiker dem Radiosender NDR Info: „Wir sollten heute die gesamte Bandbreite diskutieren, auch die Vorschläge, die das Bundeskanzleramt offenbar ja schon zu Papier gebracht hat, aber Beschlüsse, glaube ich, sollten dann Teil eines Gesamtkonzepts in einer Woche oder in zehn Tagen sein.“ Eine Gesamtstrategie bis Neujahr schaffe mehr Klarheit als „scheibchenweise“ vorzugehen. Noch gebe es keinen Überblick, ob der Teil-Lockdown im November ausreiche.

"Wir tun uns eher einen Gefallen damit, wenn wir insgesamt mit einem geschlossenen, überzeugenden Konzept für Weihnachten, für Neujahr, für den ganzen Dezember aufwarten, anstatt scheibchenweise vorzugehen", erläuterte der Ministerpräsident weiter. Die Bürger müssten eine verlässliche Grundlage bis ins nächste Jahr bekommen.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) sprach sich ebenfalls gegen grundlegende Entscheidungen bei der für Montagnachmittag geplanten Spitzenrunde von Bund und Ländern aus. Diese sei als ein "Zwischenbilanztermin" gedacht, sagte er in der Internetsendung "Bild Live". Konkrete Beschlüsse könnten dann auf einer weiteren Konferenz eine Woche später getroffen werden. Zwischen Bund und Ländern herrsche Konsens, Schulen so lange wie möglich zu öffnen, fügte Laschet hinzu.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartete von der Konferenz der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eher noch keine grundlegenden Beschlüsse. Die Runde werde die Ergebnisse der bisherigen Maßnahmen auswerten. "Echte Konsequenzen" aber seien nach zwei Wochen schwer zu ziehen, sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Es könne daher sein, dass eine weitere Konferenz folge.

Denkbar halte sie am Montag eher nur Verabredungen über "kleinere Maßnahmen" wie die flächendeckende Einführung einer Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen, sagte Dreyer. Dies gelte in den meisten Bundesländern ohnehin bereits. "Das ist etwas, worauf man sich verständigen kann", ergänzte die Mainzer Regierungschefin.

(sed/dpa/AFP)