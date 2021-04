Corona-Krise und Armut : Migranten müssen schneller geimpft werden

Die Kölner Trabantenstadt Chorweiler hatte am Freitag einen doppelt so hohen Inzidenzwert wie die Stadt insgesamt. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Die Infektionszahlen sind in Vierteln mit hohem Migrationsanteil höher als anderswo. Das liegt an beengten Wohnverhältnissen und größerer Armut. Impfkampagnen vor Ort könnten Abhilfe schaffen.

Der Essener Gesundheitsdezernent Peter Renzel wollte es genau wissen. Er überprüfte alle der Stadt gemeldeten Corona-Infizierten, die zwischen dem 1. März und dem 14. April im dortigen Gesundheitsamt eingingen. „Von den 3921 Menschen jedweden Alters hatten 2001 einen Namen, der auf einen Migrationshintergrund schließen lässt“, sagte Renzel der „Westdeutschen Allgemeinen“. Danach hätte jeder Zweite, der mit dem Coronavirus angesteckt wurde, einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Migranten an der Essener Gesamtbevölkerung beträgt 35 Prozent.

Man mag die Methode für angreifbar halten, aber sie gibt einen Hinweis darauf, dass die Corona-Pandemie auch ein gewaltiges soziales Problem darstellt, weil die Seuche wie andere Volkskrankheiten auch vor allem ärmere Schichten heimsucht. Und das betrifft in größerem Umfang Menschen mit Migrationshintergrund, weil die eben im Durchschnitt mit weniger Geld auskommen müssen und eine höhere Arbeitslosigkeit aufweisen als der Rest der Bevölkerung.

Dem Beigeordneten Renzel ging es deshalb nicht darum, Vorwürfe gegen Migranten zu erheben, sondern auf besondere Probleme aufmerksam zu machen. Migranten stellten etwa 72 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften in Essen, viele von ihnen lebten auf weniger Quadratmetern als Menschen in reicheren Vierteln. Auch Ärzte in Kliniken berichten immer wieder davon, dass viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen ausländische Wurzeln hätten.

In der größten nordrhein-westfälischen Stadt Köln liegen für die einzelnen Stadtteile genaue Infektionszahlen vor, die auch veröffentlicht werden. Von den zehn Stadtteilen mit dem höchsten Migranten-Anteil liegen acht bei der Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) über dem Schnitt der Rhein-Metropole von 236 (Stand Freitag). Einige der Viertel wie Gremberghoven (717), Neubrück (630) und die Trabantenstadt Chorweiler (520) übertreffen den Inzidenzwert der Domstadt sogar deutlich. Die Verwaltung Kölns erhebt bei den Infektionen nicht, ob bei den Patienten ein Migrationshintergrund vorliegt. Aber die reicheren Viertel wie Lindental, Junkersdorf oder Neuehrenfeld mit einem deutlich geringeren Migrationsanteil haben Inzidenzen von unter 100.

Für den Düsseldorfer Medizinsoziologen Nico Dragano sind solche Zahlen nicht überraschend. „Die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit verschärft – wie übrigens bei allen Volkskrankheiten. Sie treffen vor allem die ärmeren Schichten.“ In den Vierteln mit hohem Migrationsanteil sind die Einkommen der Menschen niedriger, die Arbeitslosigkeit im Schnitt höher. Auch leben dort mehr Hartz-IV-Empfänger. Nach einer Studie Draganos mit Daten der Versicherten der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg ist das Risiko für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II um 87 Prozent höher als für einen Erwerbstätigen.

Die Stadt Düsseldorf hat unlängst gemeinsam mit der Heinrich-Heine-Universität in einer Forschungsarbeit über den Nachweis von Antikörpern repräsentativ ermittelt, wie hoch die tatsächliche Anzahl der Infizierten ist. Auch dort stellte sich heraus, das in Stadtteilen mit eher niedrigeren Einkommen, weniger Einfamilienhäusern, höherer Arbeitslosigkeit und höherem Ausländer- und Migrantenanteil das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, deutlich ausgeprägter ist als in den wohlhabenderen Vierteln mit einer geringeren Migrationsquote. Ähnliche Zusammenhänge werden auch aus Berlin, Hamburg oder München berichtet.

Die Medizin-Ethikerin Christiane Woopen geht deshalb noch einen Schritt weiter und empfiehlt Impfmobile für sozial schwierige Viertel, also meist solche mit einer hohen Zahl von Migranten. Damit käme der Impfstoff zu den „Familien und an Arbeitsorte, wo es Probleme mit dem Abstand halten gibt“, meint die Kölner Medizin-Professorin. Die Stadt Duisburg exerziert das bereits in einem Obdachlosenprojekt vor. Dort hat die Gesundheitsbehörde schon am 8. April damit angefangen, die Menschen vor Ort in den Hilfseinrichtungen zu impfen. Von den 288 Menschen, die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe besuchen, sind nach Angaben der Stadtverwaltung bereits 63 geimpft worden – bisher mit dem Impfstoff der Firma Biontech.

Noch sind Vakzine Mangelware, deshalb besteht auch ein gewisser Verteilungskampf um die Spritzen von Moderna, AstraZeneca und Biontech. Menschen mit Vorerkrankungen, Angehörige von Schwangeren, Grund- und Förderschullehrer sowie Ärzte, Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Pflegekräfte werden neben den Älteren vorrangig geimpft. Doch die Diskussion um die Aufweichung der Impfreihenfolge hat längst begonnen. Und da gibt es Gründe, neben Lehrern oder Beschäftigten in Bereichen mit viel sozialen Kontakten auch Personen zu bedenken, die auf engem Raum leben und deshalb wenig Möglichkeiten haben, Distanz zu anderen Menschen zu finden. Oft gibt es in solchen Brennpunkten häusliche Gewalt, Langeweile durch fehlende Berufstätigkeit und kaum Räume, um eine längere Abschottung durchzuhalten. Es mag im einen oder anderen Fall auch weniger Vorsorge und Disziplin dazukommen. Doch die ist auch in einer Umgebung, der es an nichts fehlt, einfacher einzuhalten.