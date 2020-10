In „heute-journal“ und „Tagesthemen“ : „Es geht um die Wurst“ - Experte enttäuscht über neue Corona-Maßnahmen

Michael Meyer-Hermann, Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, war am Donnerstag Interviewpartner in ARD und ZDF. Foto: ZDF/Screenshot ZDF-Mediathek

Berlin/Braunschweig Beim Coronagipfel im Kanzleramt stellte Professor Michael Meyer-Hermann Bund und Ländern die derzeitige Coronalage dar. Einen Tag nach den Beschlüssen stellte er sich nun den Fragen im ZDF und zeigte sich nicht zufrieden mit den Ergebnissen.

Der Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat sich enttäuscht über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde im Kampf gegen Corona geäußert. „Wir haben Zeichen, dass das Virus sich gerade unkontrolliert ausbreitet“, sagte Professor Michael Meyer-Hermann am Donnerstagabend im ZDF-„heute-journal“. Er habe deshalb am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt eine „große Warnung“ ausgesprochen. „Die Maßnahmen, die erfolgt sind, sind nicht die, die ich mir erhofft hatte“, bedauerte Meyer-Hermann.