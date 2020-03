Trotz Corona-Pandemie : Mexikos Präsident schüttelt Mutter von „El Chapo“ die Hand

Mexiko-Stadt Im vergangenen Juli wurde der mexikanische Drogenboss „El Chapo“ in New York zu lebenslanger Haft verurteilt. Seiner Mutter hat der Präsident von Mexiko nun die Hand geschüttelt. Kritiker werfen ihm immer wieder vor, das Coronavirs nicht ernst zu nehmen.

Er war am Wochenende im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa - der Heimat von Guzmán - unterwegs gewesen. Am Rande seines Besuchs eines Straßenbaus wurde der Präsident am Sonntag dabei gefilmt, wie er auf ein Auto zuging und der Frau im Beifahrersitz die Hand schüttelte. „Ich habe deinen Brief bekommen“, hört man ihn sagen. Hintergrund ist das Gesuch der Frau, ihren Sohn im Gefängnis in den USA besuchen zu dürfen, wie López Obrador erklärte.