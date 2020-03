Corona-Liveblog : Mehrere Staaten stellen Corona-Aprilscherze unter Strafe

In Serbien gilt zwischen 17.00 und 05.00 Uhr am Morgen drauf eine Ausgangssperre. Jetzt haben sich aber Zehntausende Hundebesitzer gegen die Vorgabe gewehrt und demonstriert.

Wie serbische Medien am Dienstag berichteten, fordern sie von der Regierung in Belgrad, jeden Abend zumindest eine halbe Stunde lang mit ihren Hunden Gassi gehen zu dürfen. Eine Petition an Regierungschefin Ana Brnabic haben laut dem Fernsehsender N1 schon mehr als 37.000 Menschen unterzeichnet. Eine Ausnahme für Hundebesitzer, die in dieser Zeit anfangs noch eine Stunde nach draußen durften, wurde inzwischen abgeschafft.