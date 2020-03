Coronavirus-Liveblog : Mehr Infizierte in den USA als in China

Mehrere große Autohersteller haben für April ein Wiederanlaufen der Produktion in Nordamerika angekündigt. Ford, Fiat Chrysler, Honda und Toyota wollen die wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossenen Werke wieder öffnen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Ford teilte mit, eine Fabrik in Mexiko am 6. April wieder in Betrieb nehmen zu wollen und vier Werke in den USA am 14. April. Honda will Fabriken in den USA und Kanada am 7. April wiedereröffnen, eine Woche später als bislang geplant. Toyota plant, die Werke in Nordamerika am 20. April wieder in Betrieb zu nehmen.