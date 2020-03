Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.



Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnete am Freitag die Schließung von Gaststätten an und untersagte Versammlungen von mehr als fünf Menschen.



Niedersachsen schließt zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ab Samstagabend alle Restaurants und Cafés. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte außerdem, eine Ausgangssperre sei in Niedersachsen weiterhin nicht geplant, es gebe bereits weitreichende Ausgangsbeschränkungen.



Auch Hamburg erlässt neue Regelungen: Restaurants werden geschlossen, Ansammlungen von mehr als sechs Personen untersagt.



Zuvor hatte schon Bayern weitreichende Ausgehbeschränkungen erlassen.