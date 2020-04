Corona-Liveblog : Mehr als 2300 Ärzte und Pfleger infiziert – Dunkelziffer deutlich höher

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich noch nicht ganz von seiner Corona-Infektion erholt. Seine siebentägige Selbstisolation, während der er gearbeitet hat, endet am Freitag. Es ist unklar, ob er dann schon wieder offizielle Termine wahrnehmen kann, wie ein Regierungssprecher am Donnerstag berichtete. Johnson leide noch unter milden Symptomen. In Isolation hatte der Premier seine Besprechungen per Telefon und Video geführt.



Bis Mittwochnachmittag sind in Großbritannien mehr als 2900 Menschen an der Covid-19-Lungenkrankheit gestorben. Johnson steht stark in der Kritik, zu spät und mit einem Schlingerkurs auf die Pandemie reagiert zu haben.

Andrew Parsons/dpa Der britische Premierminister Boris Johnson führt den Vorsitz bei dem morgendlichen Treffen zum Coronavirus. Nachdem Boris Johnson positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist er in Hausquarantäne.