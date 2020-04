Liveblog zur Pandemie : „Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle“

Das türkische Innenministerium hat gestern am späten Abend verkündet, dass von Mitternacht an für 31 Städte - darunter Metropolen wie Istanbul, Ankara oder Izmir - 48 Stunden lang weitgehende Ausgehverbote gelten. In Istanbul und anderen betroffenen Städten setzten sofort Panikkäufe ein, wie dpa berichtet. Binnen Minuten bildeten sich in Supermärkten, vor Bäckereien und den „bakkal“, den Eckläden in Wohngegenden, lange Schlangen oder dichte Trauben von Menschen, die sich mit Notrationen eindecken wollten. Manche schienen in der Hast vergessen zu haben, dass in Geschäften Maskenpflicht herrscht.