„Operation Rückkehr“ : Mallorca ruft Touristen zum Verlassen der Insel auf

Die Polizei hat diesen Parkbereich in Cala Millor auf Mallorca abgesperrt. Foto: dpa/Bodo Marks

Palma Rund 25.000 Touristen befinden sich derzeit trotz der Coronakrise noch auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln. Jetzt hat die Regionalregierung sie aufgefordert, schnellstmöglich in ihre Heimat zurückzukehren.

Es mache keinen Sinn, dass die Menschen in den Hotels eingesperrt blieben, sagte Regionalpräsidentin Francina Armengol am Dienstag in einem Interview des Radiosenders „Cadena Ser“.