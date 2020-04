Coronavirus-Liveblog : Lufthansa schrumpft Flotte und schließt Germanwings

Die Deutsche Unesco-Kommission würdigt die globale und offene Kooperation von Wissenschaftlern im Zusammenhang mit ihren Forschungen rund um das Virus. Auf eine solche weltweite offene Zusammenarbeit in der Wissenschaft komme es jetzt in entscheidender Weise an, erklärte die Deutsche Kommission der UN-Bildungs- und Wissenschaftsorganisation Unesco am Dienstag in Bonn. Mit schnell verfügbaren Impfstoffen, Medikamenten und Behandlungsmöglichkeiten sowie mit günstigen, in großer Zahl produzierbaren Schnelltests werde es möglich sein, Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder aufzuheben.



Die Uncesco-Kommission verwies darauf, dass die Wissenschaft auf sogenannten Preprint-Servern Daten und Analysen der Covid-19-Forschung zeitnah zur Verfügung stellt, noch vor der üblichen Veröffentlichung und vor der Begutachtung durch Wissenschaftskollegen. Dies ermögliche es anderen, neueste Erkenntnisse unmittelbar in ihrer eigenen Arbeit aufzugreifen. "Durch diese beispiellos rasche Selbstorganisation von neuer Qualität zeigt die Wissenschaft ihre Solidarität, Verantwortung und Leistungsfähigkeit", erklärte die Unesco-Kommission. Die Wissenschaft demonstriere, dass Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt ein Menschenrecht sei.