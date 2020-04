Corona-Liveblog : Linke und Grüne kritisieren Reisebeschränkung in Deutschland

Wegen der Corona-Krise hat die UN-Vollversammlung ihre Sitzungspause zunächst bis Ende Mai verlängert. Bis dahin würden die Mitglieder nicht persönlich zu Sitzungen in New York zusammenkommen, teilte der Präsident der Vollversammlung, der Nigerianer Tijjani Muhammad Bande, am Freitag (Ortszeit) mit. Mehrere für diesen Zeitraum geplante Treffen und Veranstaltungen würden verschoben. Trotzdem solle die Arbeit der Vollversammlung so gut es gehe virtuell weiterlaufen, hieß es. So verabschiedete das Gremium in der Nacht zum Freitag erstmals eine gemeinsame Resolution zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in einem neuen, sogenannten stillen Verfahren: Alle Mitgliedsländer haben dabei drei Tage Zeit, um Widerspruch gegen eine Resolution einzulegen, die sie nicht unterstützen wollen. Keine Reaktion bedeutet Zustimmung. Auch der UN-Sicherheitsrat tagt seit kurzem virtuell.