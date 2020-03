Coronavirus-Liveblog : Laschet stellt sich gegen Merkel und fordert schnelle Debatte über Exit-Strategie

Der US-Präsident erwägt offenbar eine Quarantäne für den gesamten Bundesstaat New York. "Wir möchten, dass New York unter Quarantäne gestellt wird, weil es ein Hotspot ist - New York, New Jersey, vielleicht ein oder zwei andere Orte und gewisse Teile von Connecticut", sagte Donald Trump am Samstag in Washington. Allerdings blieb unklar, was genau er damit meinte.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo, der sich zuvor am Samstag mit Trump getroffen hatte, sagte, eine Quarantäne sei in dem Gespräch kein Thema gewesen. "Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet", aber ihm gefalle die Sache nicht, sagte Cuomo auf einer Pressekonferenz. "Ich weiß nicht, wie das rechtlich durchsetzbar sein sollte. Und ich weiß nicht, was man damit aus medizinischer Sicht erreichen würde."