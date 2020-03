Coronavirus-Liveblog : Regierung rechnet mit 2,35 Millionen Kurzarbeitern

Der Aachener Bischof Helmut Dieser wird ohne Gläubige im Aachener Dom die Karfreitags- und Ostermesse zelebrieren, heißt es in einem Schreiben. „Ich selbst werde nach dieser Vorgabe in unserer Kathedralkirche, im Aachener Dom, die Kar- und Osterliturgie ohne versammelte Gemeinde feiern. Damit sich die Gläubigen dieser Feier in der Mutterkirche des Bistums anschließen können, soll sie live per Internet gestreamt werden. Die Priester unseres Bistums sind frei zu entscheiden, ob sie selbst in dieser reduzierten Form zelebrieren möchten, vielleicht sogar eigene technische Möglichkeiten haben, ihre Feiern für ihre Gemeinden zu streamen, oder von zu Hause aus per Display mit dem Bischof in der Domkirche mitfeiern wollen.“