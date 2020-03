Coronavirus-Liveblog : Klöckner beklagt Personalengpässe in Lebensmittelbetrieben

In Berlin äußert sich in der Bundespressekonferenz am Mittag auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er spricht weiter von der "Ruhe vor dem Sturm". Keiner wisse, was in den nächsten Wochen komme. Es müsse jetzt weiter darum gehen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Kapazitäten in den Krankenhäusern zu erhöhen. Genauso wie Prof. Drosten von der Berliner Charité betont Spahn den großen Vorteil Deutschlands beim Erkennen des Virus. Wöchentlich würden 300.000 bis 500.000 Tests in Deutschland durchgeführt. Dieses intensive Testen habe mehr Zeit für die Vorbereitung hierzulande geschaffen.