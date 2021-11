Folgen der Pandemie : Kinder wünschen sich vom Nikolaus, „dass Corona weggeht“

St. Nikolaus Das Nikolauspostamt in der saarländischen Gemeinde St. Nikolaus bekommt Jahr für Jahr tausende Zuschriften von Kindern aus aller Welt. Der wichtigste Wunsch 2021: ein Ende der Pandemie. Auf Platz zwei folgt ein Elektrogerät.

Viele Kinder aus aller Welt schreiben wegen Corona an den Nikolaus. Auf den Wunschzetteln an das Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland stehe meistens ganz oben: „Dass Corona weggeht“, sagte Sabine Gerecke als Leiterin der Kinderbriefaktion im Festausschuss St. Nikolaus der Deutschen Presse-Agentur. Einen Monat vor der Eröffnung des Postamtes am 5. Dezember seien bereits mehr als 3500 Briefe an den Nikolaus eingegangen. „Das ist schon mehr Post als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr.“