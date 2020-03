Corona-Liveblog : Kanzlerin und Länderchefs beraten laut Bericht am Sonntag über Ausgangssperren

Die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag in einem Ausmaß, das noch vor Kurzem unvorstellbar war. Was ist in diesen Zeiten wichtig? Wir haben Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebeten, ihre Gedanken zu äußern. In loser Folge veröffentlichen wir ihre Video-Statements in diesem Liveblog. Hier kommt der Beitrag von Mischa Kuball, Düsseldorfer Künstler.