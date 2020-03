Coronavirus im Liveblog : Kanada will nicht an Olympischen Spielen im Sommer teilnehmen

Rund 100 Millionen Amerikaner sind von Ausgangsbeschränkungen betroffen, seit auch die US-Bundesstaaten Ohio, Delaware und Louisiana am Sonntag eine weitgehende Ausgangssperre anordneten. Eine landesweite Beschränkung lehnt US-Präsident Donald Trumps Regierung bislang ab.



Stattdessen ordnete Trump die Entsendung von Notlazaretten in die besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen Bundesstaaten New York, Washington und Kalifornien an. Mit dieser Maßnahme der Katastrophenschutzbehörde FEMA und der Streitkräfte sollten in New York binnen 48 Stunden zunächst rund 1000 zusätzliche Krankenhausbetten verfügbar sein, 2000 in Kalifornien und 1000 in Washington.



Nach Angaben von US-Vizepräsident Mike Pence sind unter dem Programm der Bundesbehörden bislang mehr als 30.000 US-Amerikaner positiv auf das Virus getestet worden. Dabei habe es insgesamt 254.000 Tests gegeben. In den Zahlen seien örtliche Tests nicht enthalten.