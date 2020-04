Coronavirus-Liveblog : Kabinett beschließt Gutschein-Lösung für abgesagte Veranstaltungen

In Großbritannien muss ein Mann für drei Monate in Haft, weil er drei Schutzmasken in einem Londoner Krankenhaus mitgehen ließ. Der 34-Jährige räumte am Dienstag vor einem Amtsrichter in der britischen Hauptstadt ein, die Masken am Sonntag im King's College Hospital gestohlen zu haben. Weil er neben dem Diebstahl auch gegen eine gerichtliche Anordnung verstoßen hatte, muss er nun für drei Monate in Haft.



Einer Arztpraxis im englischen Kidderminster wurde gerade sogar ihre letzte Packung Schutzmasken gestohlen. Die Praxis appellierte am Mittwoch an die Diebe, die Packung zurückzubringen.