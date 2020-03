Coronavirus-Liveblog : Japan und IOC verschieben Olympische Spiele in Tokio um ein Jahr

Düsseldorf beteiligt sich an der Aktion Earth Hour der Umweltorganisation WWF zum Schutz der Erde. Am Samstag werde abends ab 20.30 Uhr eine Stunde lang an vielen Gebäuden das Licht ausgehen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Dunkel werden unter anderem Tonhalle, Rathaus und Lambertuskirche. Auch Bäume an der Königsallee werden eine Stunde lang nicht wie sonst in hellem Licht erstrahlen.



Wegen der Corona-Pandemie soll es keine Publikumsevents geben. Stattdessen können die Menschen in den eigenen vier Wänden für eine Stunde das Licht löschen. Die Beleuchtung auf Straßen und Gehwegen soll aber anbleiben. Die weltweite Aktion macht auf die Bedrohung der Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam.



Auch andere Städte in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Bonn und Dortmund, wollen sich an der Aktion beteiligen.