Corona-Liveblog : Kanzlerin und Länderchefs beraten laut Bericht am Sonntag über Ausgangssperren

Aktuelle Zahlen aus Düsseldorf



In der Landeshauptstadt gibt es insgesamt 198 diagnostizierte Fälle von Coronavirus. Davon werden 17 in Krankenhäusern behandelt, davon sechs auf Intensivstationen, 350 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Der Stand beruht auf Angaben der Stadt von Donnerstag, 16 Uhr.



In den zehn Krankenhäusern der Stadt stehen auf Intensivstationen 169 Betten zur Verfügung, davon sind 129 derzeit belegt. Auf Stationen, die etwas unterhalb der Intensivstationen ausgestattet sind, stehen insgesamt 75 Betten zur Verfügung, 64 sind derzeit belegt.



An normalen Krankenhausbetten stehen insgesamt 2.023 Betten zur Verfügung, 1.485 sind davon derzeit belegt. Dazu kommen jeweils weitere Betten, die im Notfall belegbar wären, für die es aber zur Zeit kein Personal gibt. Insgesamt 46 Beamtmungsgeräte könnten aus anderen Räumen hinzugezogen werden.