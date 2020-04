Verstoß gegen Ausgangssperre : Italienerin fährt vier Stunden Bus gegen die Langeweile – und muss 400 Euro Bußgeld zahlen

EIn Bus hält an einer Haltestellein Rom. Auf dem Plakat auf dem Heck steht: „Lasst uns das Coronavirus stoppen – Ich bleibe zu Hause“ (Symbolbild). Foto: AP/Alessandra Tarantino

Rom „Aussteigen bitte“: In Italien hielt eine Frau es alleine zu Hause nicht mehr aus und stieg deshalb in einen Bus. Um sie dort wieder herauszubekommen, musste schließlich die Polizei anrücken.

Weil ihr wegen der Ausgangssperre in Italien zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist, hat sich eine Frau vier Stunden lang in einen Bus gesetzt und sich spazieren fahren lassen. Der Busfahrer forderte die Frau aus dem norditalienischen Triest mehrfach vergeblich auf, das Fahrzeug zu verlassen und rief schließlich die Polizei, wie die italienische Nachrichtenagentur AGI am Donnerstag berichtete.